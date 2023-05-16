Глобальна проблема: колишній нападник Динамо назвав причину провальних виступів киян
Джерело:інстаграм Артема Кравця
Колишній футболіст збірної України та Динамо Артем Кравець прокоментував нестабільні виступи киян у сезоні-2022/2023. Нападник назвав причину провальних виступів.
Київський клуб випав із боротьби за чемпіонство УПЛ, за яке продовжують змагатись три команди – Шахтар, Дніпро-1 та Зоря. Колишній футболіст "біло-синіх" оцінив виступи киян у поточному сезоні, який підходить до свого закінчення.
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Через свій інстаграм Артем Кравець спробував висловити свою думку щодо провального сезону для підопічних Мірчі Луческу. Колишній нападник Динамо назвав причину таких виступів.
Нагадаємо, що Динамо після 26 турів йде на 4-му місці в УПЛ, маючи у своєму активі 50 балів. А це на 8 очок менше, аніж набрала третя луганська Зоря. У попередньому матчі кияни несподівано вдома програли одеському Чорноморцю 2:3.
Попереду у "біло-синіх" ще чотири поєдинки УПЛ – проти Олександрії, Колоса, Вереса та Металіста 1925.
Відзначимо, що Динамо з гуркотом вилетіло з Ліги Європи, посівши останнє 4-те місце у групі "В". Кияни за 6 турів набрали лише один бал. Команда Луческу зіграла проти Фенербахче, Ренна та АЕКа з Ларнаки.
Що відомо про Артема Кравця у Динамо
- Вихованець київського клубу, який у 2007-му році приєднався до головної команди киян.
- Через шість років Кравець пішов в оренду у київський Арсенал, але згодом повернувся до Динамо.
- Ще через два роки Артем пішов в оренду у німецький Штутгарт, а ще пізніше в іспанську Гранаду. Але його контракт далі належав українському гранду.
- У січні 2018-го нападник покинув Динамо та перебрався у турецький Кайсеріспор.
- Однак минуло два роки та Кравець знову опинився у київському клубі.
- У вересні 2020-гоо вже остаточно покинув Київ та більше не одягав біло-синю футболку киян. Кравець став футболістом турецького Коньяспора.
- 31 січня 2023 року офіційно повішав бутси на цвях.