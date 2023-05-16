Глобальна проблема: колишній нападник Динамо назвав причину провальних виступів киян

Колишній футболіст збірної України та Динамо Артем Кравець прокоментував нестабільні виступи киян у сезоні-2022/2023. Нападник назвав причину провальних виступів.

Київський клуб випав із боротьби за чемпіонство УПЛ, за яке продовжують змагатись три команди – Шахтар, Дніпро-1 та Зоря. Колишній футболіст "біло-синіх" оцінив виступи киян у поточному сезоні, який підходить до свого закінчення.

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Кравець: Це можливо виправити тільки важкою працею і новими ідеями

Через свій інстаграм Артем Кравець спробував висловити свою думку щодо провального сезону для підопічних Мірчі Луческу. Колишній нападник Динамо назвав причину таких виступів.

В чому головна проблема Динамо в цьому сезоні? Не існує однієї проблеми в тому, що відбувається. Найголовніша – це війна. Я дуже переживаю, що "біло-сині" не на своєму місці і знаю, що всі в команді переживають так само. Але я розумію, що це можливо виправити тільки важкою працею і новими ідеями. Це потрібно зробити якомога швидше, і сподіваюся, що буде зроблено,

– відповів Кравець.

Нагадаємо, що Динамо після 26 турів йде на 4-му місці в УПЛ, маючи у своєму активі 50 балів. А це на 8 очок менше, аніж набрала третя луганська Зоря. У попередньому матчі кияни несподівано вдома програли одеському Чорноморцю 2:3.

Попереду у "біло-синіх" ще чотири поєдинки УПЛ – проти Олександрії, Колоса, Вереса та Металіста 1925.

Відзначимо, що Динамо з гуркотом вилетіло з Ліги Європи, посівши останнє 4-те місце у групі "В". Кияни за 6 турів набрали лише один бал. Команда Луческу зіграла проти Фенербахче, Ренна та АЕКа з Ларнаки.

Що відомо про Артема Кравця у Динамо