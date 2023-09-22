Суперник Шахтаря у Лізі чемпіонів уклав контракт із перспективним українським форвардом

Футбольні гранди з усієї планети продовжують ловити майбутніх зірок збірної України. 21 вересня Порту, який є суперником Шахтаря у груповому раунді Ліги чемпіонів, підписав 14-річного українця.

Артему Гапоненку лише 14 років, а він вже став частиною великого клубу. Український футболіст вже протягом року перебуває у структурі португальського гранда, але лише 21 вересня нападник уклав із Порту офіційний контракт.

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Думають про майбутнє

У цьому сезоні українець виступає за команду до 15 років та вже навіть встиг відзначитись голом. Гапоненко виступає під 9-м номером.

Молодий український форвард, у якого вже точно не буде проблем із мовою, прокоментував свій офіційний контракт із Порту та зізнався, про що мріє після цього підписання.

Я пишаюся тим, що підписав контракт із цим великим клубом. Це було моєю мрією, і я багато працював для її втілення. Буду продовжувати працювати, щоб досягти нових цілей. Потрапити в першу команду і виступати на "Драгау" – це моя найбільша. мрія,

– сказав Гапоненко під час презентації.

Відео із презентації та перший коментар Артема Гапоненка

Відзначимо, що раніше Порту цікавилось лівим захисником київського Динамо Костянтином Вівчаренком.

Також головна команда португальського гранда є суперником донецького Шахтаря у груповому раунді Ліги чемпіонів. Клуби зустрічались вже у першому турі, у якому "дракони" переграли "гірників" на виїзді у Гамбурзі 1:3.

Після цього поєдинку голкіпер Порту Діогу Кошта підтримав український народ та висловив йому свою солідарність.

До слова. Нещодавно іспанська Жирона підписала контракт із 19-річним українським футболістом Дмитром Мельниченком.