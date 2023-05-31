Лупив з танка по окупантам: Федецький розповів, як Усик робив "хороших рускіх"

Колишній гравець збірної України Артем Федецький поділився новими подробицями перебування Олександра Усика на передовій. Чемпіон світу з боксу опанував ще одну військову спеціальність.

Наприкінці квітня чемпіон світу з боксу Олександр Усик відвідав на передовій захисників України. Топбоксер не лише підтримав воїнів на небезпечних ділянках фронту, але й передав "привіт" окупантам з міномета. Проте на цьому "подарунки" росіянам не закінчилися.

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З Нью-Йорка по окупантах

Колишній гравець Карпат та Дніпра Артем Федецький розповів, що Олександр Усик під час візиту на Донбас стріляв по російських загарбників з танка. Події відбувалися поблизу селища Нью-Йорк.

"Поїхав туди, взяв із Нью-Йорка пі***нув 155-м туди, б***ь, по орках. З танка лупив. Ліз поповзом, по ньому стріляли, а він стріляв із танка. Я це знаю точно. З танка стріляв. Усик стріляв. Я це знаю, повірте мені. Відео немає. Б***ь, танк нормальний. З дулом.

Це було, коли він їздив у Нью-Йорк. Це село таке. Він просто поїхав до пацанів. Але цього відео, як він стріляв із танка, немає. Я знаю, що це було точно", – розповів Федецький.