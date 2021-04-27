Гравець Дніпра-1 зацікавив французький топ-клуб: на нього претендують Динамо та Шахтар

Французький Марсель проявляє інтерес до нападника Дніпра-1 Артема Довбика. Інтерес до форварда досить серйозний і французька команда почала вести українця.

Крім того, журналіст Ігор Циганик підтвердив, що футболістом цікавляться Динамо, Шахтар і Бешикташ. Також за ним почали стежити багато інших європейських клубів.

До слова Футболістом збірної України зацікавилися клуби з Туреччини та Бельгії

Довбик – це відкриття. Я знаю, що і Шахтар, і Динамо, і багато європейських клубів почали стежити за цим гравцем. Зокрема Марсель втрутився у боротьбу і починає "вести" Довбика. Я знаю, що цей інтерес достатньо серйозний. Так само і Бешикташ був. Але у Довбика є тривалий контракт з СК Дніпро-1. Наскільки мені відомо – 2 роки,

– розповів Циганик.

Що відомо про Довбика

Марсель займає шосте місце в французькій Лізі 1 і бореться за потрапляння в єврокубки за підсумками сезону.

Довбик виступає за Дніпро-1 з серпня 2020 року. У поточному сезоні 23-річний нападник забив 10 голів і віддав одну гольову передачу в 24-х матчах у всіх турнірах.

У березні форвард дебютував за збірну України, вийшовши на поле у відбірковому матчі ЧС-2022 з Казахстаном (1:1).