Трансфер набирає обертів: відомий конкурент у боротьбі за гравця збірної України

Повідомляли, що Атлетіко вже закрив угоду з Жироною щодо трансфера Артема Довбика. Є інформація, що не тільки Рома зацікавлена в трансфері українського голеадора.

В останній момент нападник не полетів в Мадрид для підписання контракту, хоча купив там будинок. З'явилась інформація, що Рома з Серії А працює над трансфером Довбика, але також слідкувати за нападником почав лондонський Вест Хем.

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Трансферна сага довкола Довбика

Атлетіко Мадрид готовий був заплатити за Артема Довбика 40 мільйонів євро, яка повністю влаштовувала Жирону. Нападник також виявив бажання залишитись в Ла Лізі.

Виявляється, окрім Роми, за ситуацією щодо переходу українця в Атлетіко стежить Вест Хем з АПЛ. За останньою інформацією відомо, що "матрацникам" не вдалось домовитись на рахунок контракту з агентом 27-річного форварда.

Найближчим часом "червоно-білі" вислухають пропозицію римського клубу. Каталонців цікавить фінансова складова, яку запропонує Рома. Також, раніше, Артемом цікавились такі клуби, як Ман Сіті та Барселона.

У минулому сезоні Довбик зіграв 39 матчів за Жирону. Нападник забив 24 голи та віддав 10 гольових передач. Артем отримав трофей Пічічі так як став найкращим бомбардиром Ла Ліги сезону-2023/2024.