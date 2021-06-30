Кому героя України на Євро-2020: скільки коштує трансфер Довбика
Джерело:24 канал
24-річний нападник Артем Довбик став справжньою зіркою та рятівником України в 1/8 фіналу Євро-2020. У скільки ж обійдеться клубам трансфер талановитого форвард.
Артем Довбик всього лиш одним голом у "синьо-жовтій" футболці привернув увагу іноземних клубів. Тепер нападником активно будуть цікавитись команди із-за кордону.
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Скільки ж потрібно заплатити за форварда
Клуби не зможуть безкоштовно отримати у свої команди героя збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020. Чому? Все через те, що у футболіста є чинний контракт із Дніпро-1. Угода розрахована до кінця грудня 2023 року.Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість Довбика в один мільйон євро. Вище цієї цифри трансферна ціна форварда не перевищувала. Всього нічого за 24-річного талановитого нападника.
Відразу після матчу з шведами з'явилась перша інформація про зацікавленість зі сторони відразу двох клубів – іспанського Реал Сосьєдад та італійського Торіно.
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Команда солідно може заробити на переході гравця атаки. Якщо Артема будуть тримати у команді до кінця контракту, то є ймовірність, що форвард може просто пересидіти у клубі свій пік кар'єрі.
Інший варіант – Дніпро-1 просто не заробить на його трансфері і він дістанеться іншим клубам як вільний агент. Футболіст за 6 місяців до завершення своєї угоди може розглядати пропозиції від інших команд та вступати у перемовини.
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Довбик має досвід виступів за кордоном
- Українець вперше переїхав грати за межі України у 2016, перейшовши у молдовську Зарю. У період з 2018 – 2020 року виступав у Данії за Мідтьюлланн та Сеннер'юск.
- У сезоні-2020/2021 24-річний футболіст зіграв у футболці дніпровського клубу 27 матчів в усіх турнірах, у яких наколотив 10 голів та віддав один асист.