Вперше після Шевченка: Артем Довбик став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії

Форвард Жирони провів неймовірний стартовий сезон в Ла Лізі, забивши аж 24 голи. Таким чином Артему Довбику вдалось здобути Трофео Пічічі.

В чемпіонаті Іспанії 2023-2024 цими вихідними проходять матчі останнього туру сезону. Свою заключну гру у п'ятницю провела Жирона, яка приймала аутсайдера Гранаду, пише 24 Канал.

До теми Сім голів за участю українців: Жирона побила аутсайдера Ла Ліги, Довбик очолив гонку бомбардирів

Неймовірний успіх Довбика

Команда Мічела не залишила супернику ані шансу супернику, забивши йому сім "сухих" м'ячів. До кожного з них були причетні українців. Віктор Циганков оформив дубль та асист, тоді як на рахунку Артема Довбика – хет-трик та результативна передача.

Ці три голи допомогли Артему виграти Трофео Пічічі, який вручається найкращому бомбардиру сезону в Ла Лізі. Довбик довів свій показник до 24-х м'ячів, випередивши на один гол форварда Вільярреала Александера Серлота (23).

Норвежець мав змогу у суботу залишити Довбика без титулу. Проте у матчі проти Осасуни Серлот отримав травму на 17-ій хвилині та пішов з поля без результативних дій.

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Таким чином, Артем став другим українцем в історії, який зміг виграти гонку бомбардирів у топ-лізі. Раніше це досягнення двічі підкорювалось Андрію Шевченку. У сезонах 1999-2000 та 2003-2004 українець забивав по 24 голи в Серії А.

Варто відзначити, що за підсумком сезону Жирона посіла рекордне для себе третє місце у чемпіонаті Іспанії. Це дозволило команді Мічела вперше в історії вийти у Лігу чемпіонів.