Я не новий Лукаку, – Довбик відреагував на порівняння з екснападником Роми

Артем Довбик на початку серпня покинув сонячну Іспанію та переїхав у більш прагматичну Італію. Після фантастичного успіху під час виступів за Жирону українець зарекомендував себе як надійний форвард та перейшов у Рому.

Капітан "вовків" Лоренцо Пеллегріні дуже добре висловився щодо нового форварда команди. Італійський півзахисник порівняв Довбика з бельгійським нападником Ромелу Лукаку.

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Довбик про слова капітана Роми

Новоспечений голеадор римлян Артем Довбик зазначив, що його порівняння з Лукаку недоречне. Бельгієць грав у минулому сезоні на позиції українця.

Ромелу Лукаку – один із найкращих центральних нападників у Європі. Але я – не новий Лукаку, а Артем Довбик. Я хочу зробити все, що в моїх силах, і щоб уболівальники цінували мене за те, що я можу зробити,

– заявив Довбик.

Український нападник відзначив, хто з гравців Серії А йому більше довподоби. Довбик розповів, що це форвард міланського Інтеру – Лаутаро Мартінес. Артем відмітив аргентинця за його стиль та стабільність, яку демонструє футболіст.

Українець також відповів на питання про те, що він хоче більше виграти, титул найкращого бомбардира чи чемпіонат Італії. Артем рішуче відповів: Скудетто.

Нагадаємо, що цього літа Артема сватали у Барселону, Манчестер Сіті, Челсі та Вест Хем. Форвард мав перейти у Атлетіко Мадрид, але в останній момент приєднався до команди Даніеле Де Россі. На зміну Довбику "матрацники" вирішили підписати Хуліана Альвареса, який грає за "містян" в АПЛ.