Нова звитяга Довбика: форвард Дніпра-1 потрапив до топ-20 найкращих бомбардирів світу

Нападник збірної України та Дніпра-1 Артем Довбик відзначився результативною грою не тільки у чемпіонаті УПЛ, але й у міжнародних поєдинках. Завдяки непересічним бомбардирським якостям форвард опинився в престижному рейтингу.

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) опублікувала перелік найкращих бомбардирів у міжнародних матчах в 2022 році. В залік йшли голи в поєдинках за збірну, а також за клуб у міжнародних турнірах.

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Довбик в компанії Неймара

До топ-20 найкращих бомбардирів світу потрапив українець Артем Довбик. Форвард Дніпра-1 забив 5 голів у матчах Ліги конференцій, де він завершив рік у статусі лідера бомбардирської гонки в турнірі.

Ще 4 голи Довбик забив за збірну України: один у кваліфікації до ЧС-2022, а ще три в матчах Ліги націй.

У підсумку Артем забив 9 голів на міжнародному рівні. Цього виявилося достатньо, щоб посісти 18 сходинку в рейтингу бомбардирів світу. До речі, таку ж кількість голів забив бразилець Неймар.

А переможцем рейтингу став найкращий гравець ЧС-2022 Ліонель Мессі. Аргентинець забив 22 голи ( 4 – за ПСЖ, 18 – за збірну). На другому місці одноклубник Мессі і суперник по фіналу Мундіаля Кіліан Мбаппе. У французького форварда 21 влучний удар. Бронза у ще одного аргентинця – молодого таланта "Альбіселесте" Хуліана Альвареса (15 голів).

"Машина по забиванню голів" Ерлінг Холанд на четвертій сходинці (14 голів), а поляк Роберт Левандовський на шостій (13 голів).

Топ-10 найкращих бомбардирів світу:

1. Ліонель Мессі (ПСЖ, Аргентина) – 22 голи (4 за клуб + 18 за збірну)

2. Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція) – 21 (9 + 12)

3. Хуліан Альварес (Манчестер Сіті, Аргентина) – 15 (8 + 7)

4. Ерлінг Холанд (Боруссія Дортмунд, Манчестер Сіті, Норвегія) – 14 (5 + 9)

5. Садіо Мане (Ліверпуль, Баварія, Сенегал) – 14 (6 + 8)

6. Роберт Левандовські (Баварія, Барселона, Польща) – 13 (9 + 4)

7. Педро (Фламенгу, Бразилія) – 13 (12+1)

8. Ельдор Шомуродов (Рома, Узбекистан) – 12 (1 + 11)

9. Рішарлісон (Евертон, Тоттенхем, Бразилія) – 12 (2 + 10)

10. Мохамед Салах (Ліверпуль, Єгипет) – 12 (8 + 4)

...

18. Артем Довбик (Дніпро-1, Україна) – 9 (5 + 4)

Нагадаємо, що Кіліан Мбаппе став найкращим бомбардиром ЧС-2022 в Катарі. На рахунку форварда "Ле Бльо" 8 голів. У чемпіона світу 2022 аргентинця Ліонеля Мессі на один влучний удар менше – 7.