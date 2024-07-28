Несподіваний хід: Довбик зробив вибір на користь іншого неочікуваного клубу

Після багатьох чуток про трансфери, Артем Довбик, схоже, вирішився з новим клубом. Український футболіст узгодив контракт з Ромою.

Артем Довбик лише нещодавно був за крок до підписання мадридським Атлетіко. Однак в останній момент угода зірвалась через появу нового претендента.

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Довбик міняє Ла Лігу на Серію А

Українець остаточно визначився з переходом в Рому. Артем Довбик та його агент припинили будь-які перемовини з Атлетіко.

Далі трансфер залишається узгодити Ромі та Жироні. Італійський клуб пропонує за українського форварда 32 мільйони євро і 8 мільйонів бонусів. Перемовини щодо трансферу ще тривають.

У сезоні-2023/2024 Артем Довбик зіграв за Жирону 41 матч в усіх турнірах, у яких забив 25 голів та віддав 10 асистів.

Нагадаємо, що Артем Довбик за результатами минулого сезону став найкращим бомбардиром Ла Ліги.