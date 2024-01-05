Заслужена нагорода: Довбика визнали найкращим гравцем грудня в Ла Лізі

Український нападник Артем Довбик продемонстрував феєричну гру в грудневих матчах чемпіонату Іспанії. Завдяки цьому українець отримав престижну нагороду.

Іспанська Ла Ліга офіційно визнала Артема Довбика найкращим гравцем грудня. Про це повідомила офіційна сторінка чемпіонату.

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Довбик обійшов суперзірок Ла Ліги

За підсумком голосування нападник Жирони випередив форварда Атлетіка Іньякі Вільямса, вінгера мадридського Реала Родріго, бомбардира Хетафе Борху Майораля, а також голкіпера Лас-Пальмас Альваро Валлеса.

Нагадаємо, що у грудні 2023 року Артем Довбик зіграв 4 матчі у Ла Лізі. На його рахунку 4 забиті м'ячі. Український голеадор відзначився у поєдинках проти: Барселони (4:2), Алавеса (3:0) – оформив дубль та Бетіса (1:1). Завдяки результативній грі українця Жирона ділить 1-2 місця з Реалом у Ла Лізі.

У листопаді Артем Довбик теж претендував на престижну нагороду. Тоді перемогу здобув форвард Атлетіко Антуан Грізманн. Натомість Артема визнали гравцем листопада вболівальники Жирони.