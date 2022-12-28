Гравці і тренери УПЛ зробили свій вибір: Довбик став найкращим гравцем року
Джерело:Команда №1
Форвард збірної України та Дніпра-1 Артем Довбик став найкращим гравцем року УПЛ. В опитуванні приймали участь гравці і тренери усіх 16 клубів елітного дивізіону.
В кінці року Команда №1 традиційно визначає найкращого футболіста року. В опитуванні приймали участь по 15 гравців та одному тренеру від кожної команди УПЛ.
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Довбик – найкращий гравець УПЛ в 2022 році
Другий рік поспіль переможцем став нападник Дніпра-1 Артем Довбик. 25-річний форвард випередив вінгера Шахтаря Михайла Мудрика та свого одноклубника Олександра Піхальонка. Гравці київського Динамо Віталій Буяльський та Віктор Циганков замкнули чільну п'ятірку.
Топ-10 найкращих гравців року УПЛ
- 1. Артем Довбик (Дніпро-1)
- 2. Михайло Мудрик (Шахтар)
- 3. Олександр Піхальонок (Дніпро-1)
- 4. Віталій Буяльський (Динамо)
- 5. Віктор Циганков (Динамо)
- 6-7. Андрій Цуріков (Олександрія)
- 6-7. Ігор Кірюханцев (Зоря)
- 8. Олег Данченко (Зоря)
- 9. Георгій Судаков (Шахтар)
- 10. Микола Матвієнко (Шахтар)
Наразі ще невідомо, чи продовжить Довбик виступи у чемпіонаті України. Головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер розраховує на допомогу бомбардира у другому колі, а також в матчах Ліги конференцій.
Проте сам футболіст планує взимку змінити клубну прописку. Тим більше, що у послугах результативного нападника зацікавлені клуби Туреччини та Італії.