У компанію до Циганкова: Артем Довбик підписав контракт із Жироною
Джерело:офіційний сайт Жирони
Трансферна епопея з Артемом Довбиком нарешті закінчена. Найкращий бомбардир УПЛ сезону-2022/2023 офіційно одягнув футболку іспанської Жирони.
Іспанському клубу таки вдалось оформити трансфер 26-річного нападника Дніпра-1. Тепер у колективі з Ла Ліги виступатиме одразу два українці. Віктор Циганков, який став одним із лідерів команди, точно задоволений такому переходу Артем Довбика.
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Українізація Жирони
Артем Довбик підписав 5-річний контракт до червня 2028 року. В Жироні дуже розраховують на українського бомбардира, якому повинен допомогти адаптуватися Віктор Циганков.Цікаво! Перший офіційний матч Жирони у новому сезоні Ла Ліги-2023/2024 відбудеться 12 серпня. Суперником клубу Циганкова та Довбика буде Реал Сосьєдад.
Свій останній матч у футболці Дніпра-1 Довбик провів проти Панатінаїкоса, коли забив у ворота грецького клубу у 2-му кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. У тій грі дніпряни розписали бойову мирову 2:2, але не змогли вийти у наступне коло ЛЧ (перша зустріч закінчилась 3:1 на користь Панатінаїкоса).
Перед трансфером Довбик встиг зіграти два матчі у новому сезоні за Дніпро-1
Від низів до найкращого бомбардира УПЛ
- У липні 2015 року Довбик перейшов із черкаського Дніпра до Дніпра. Однак вже навесні наступного року пішов набиратись досвіду у Зарю Бєльці. Пробув у молдовському клубі два місяці та повернувся в український колектив.
- Далі у кар'єрі нападника був досвід гри у Данії, де Артем пограв за Мідтьюлланд (4 виграні трофеї) та в оренді за Сеннер'юск.
- У серпні 2020 року став футболістом Дніпра-1, де згодом став лідером команди.
- Найбільше матчів у своїй кар'єрі зіграв у футболці Дніпра-1 – 86 поєдинків, у яких відзначився 54 голами та 14 асистами.
- Двічі поспіль ставав найкращим бомбардиром УПЛ – у сезонах 2021/2022 та 2022/2023.
- Разом із Дніпром-1 став віцечемпіоном УПЛ-2022/2023 та дебютував із командою у Лізі чемпіонів.