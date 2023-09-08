Потішив вболівальників технічним виконанням: Бєсєдін забив красивий гол у Казахстані – відео

Український нападник почав дивувати у стані іноземного клубу. Форвард продемонстрував свою техніку.

Артем Бєсєдін забив красивий м'яч у стані казахського Ордобаси. Український форвард відзначився на тренуванні, пише 24 Канал.

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Прийшов час дивувати

Артем Бєсєдін розпочинає феєрити у Казахстані. Колишній форвард київського Динамо вирішив здибувати своїх одноклубників та увесь тренерський штаб Ордобаси. Український нападник технічно реалізував свій момент на тренуванні іноземного колективу. Бєсєдін забив гол, котрий змусив його партнерів по команді схопитися за голову, а фанатів, котрі були дуже задоволені приєднанням Артема до свого улюбленого клубу, переконатись у правдивості своїх слів.

Український форвард на тренуванні Ордобаси вийшов віч-на-віч із голкіпера і вирішив вразити ворота неочікуваним ударом. Бєсєдін перекинув свого опонента, а м'яч, у свою чергу, перелетів сторожа воріт, який чекав на удар низом. Варто відзначити, що Артем, котрий приєднався до казахського клубу на правах вільного агента, провів за Ордабаси всього 3 поєдинки після переходу з Динамо, та от гольовими діями нападник ще не відзначався.

Гол Бєсєдіна:

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