Провальний ексфорвард Динамо гратиме у Казахстані: клуб стежить за ще одним українцем
Джерело:інстаграм Ордабаси
Недовго Артем Бєсєдін пробув без клубу. Колишній форвард київського Динамо, який не відзначається своїми забивними якостями, поїхав грати у Казахстан.
27 червня з'явилась інформація про Артема Бєсєдіна, який покидає Динамо Київ, як вже 6 липня футболіст отримав свій новий клуб. Нападник виступатиме за казахстанський Ордабаси.
Читайте також Взяв приклад із Маркевича: Динамо не транслюватиме матчі на зборах в Австрії
Поїхав грати за кордон
Новий клуб українського нападника не розголошує деталі контракту. Пресслужба Ордабси лише назвала футбольні регалії Бєсєдіна.
Артем дістався казахам безкоштовно, адже покинув Динамо у статусі вільного агента.
Це вже другий закордонний досвід у кар'єрі 27-річного форварда. Із січня по червень 2023-го виступав у кіпрській Омонії, за яку відіграв 15 матчів, але забив лише один гол та віддав стільки ж асистів.
Кияни ж не бачили майбутнього Бєсєдіна у своєму клубі, тому попрощались із нерезультативним нападником. Якби він залишився у столичному клубі, то Артему було б складно виграти конкуренцію у молодшого та забивного Владислава Ваната.
Відзначимо, що Ордабаси можуть поповнити свій склад ще одним українським футболістом Євгеном Макаренком. Півзахисник раніше виступав за угорський Фехервар.
Новий клуб Бєсєдін посідає 2-ге місце у Казахстанській Прем'єр-лізі, поступаючись 3 балами лідеру сезону Астані.
Головне про футбольну кар'єру Артема Бєсєдіна
- У 2015-му році із Динамо-2 пішов в оренду у харківський Металіст на пів року.
- Після чого повернувся у другу команду киян та у 2017-му доєднався до першої команди Динамо.
- Шість років виступав за "біло-синіх" взимку 2023-го був орендований кіпрською Омонією. Але там у Бєсєдін не дуже все склалось, тому повернувся до Динамо, де надовго вже не затримався. Із кіпрським клубом здобув один трофей.
- У футболці київського клубу Бєсєдін загалом провів 143 матчі, у яких відзначився 35 голами та 13 асистами. Із Динамо завоював 7 кубків.