Бєсєдін більше не зіграє на Євро-2020 та покинув розташування збірної України

Тренер збірної України Олександр Шовковський прокоментував історичну перемогу в 1/8 фіналу Євро-2020 над збірною Швеції. СаШо пригадав травму Бєсєдіна.

Футболіст Динамо вже покинув розташування збірної і повернувся до Києва. Там він пройде обстеження, яке дозволить оцінити серйозність травми.

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На жаль, великі перемоги даються нам дорогою ціною! Ми не зможемо більше розраховувати на допомогу в наступних матчах на Артема Бєсєдіна, хіба що на його підтримку, але і вона буде для нас додатковим стимулом! Ми ​​всі сподіваємося, що все обійдеться і не буде сильних пошкоджень! Він вимушено залишає розташування команди і повертається до Києва, щоб пройти повне обстеження і повернутися ще більш сильним", – написав Шовковський.

Важка травма Артема Бєсєдіна