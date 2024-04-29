Пропустить дербі з Динамо та фінал Кубка: Шахтар втратив лідера на вирішальні битви сезону

"Гірники" б'ються за обидва найголовніші трофеї в Україні та є фаворитами як в УПЛ, так і Кубку. Втім у надважливих матчах Шахтарю доведеться обійтися без лідера півзахисту.

Донецький Шахтар є лідером чемпіонату України та головним претендентом на перемогу в ньому. В останньому матчі підопічні Маріно Пушича розгромили на виїзді ЛНЗ (3:0).

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"Гірники" без стовпа в центрі

Втім зустріч мала і негативний наслідок для "гірників". Вже на 9 хвилині травму отримав один з лідерів клубу Артем Бондаренко та вимушено залишив поле.

Як повідомив журналіст Віктор Вацко, хавбек пошкодив зв'язки гомілкостопу. Причиною травми стала яма на полі, в яку Бондаренко потрапив.

Орієнтовний термін відновлення Артема – три тижні. Якщо прогнози справдяться, то лідер Шахтаря пропустить надважливий відрізок на фініші сезону та не зіграє два матчі проти Чорноморця, лобову битву з Динамо та фінал Кубка України проти Ворскли.

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За п'ять ігор до кінця сезону в УПЛ Шахтар випереджає Динамо на чотири бали. Бондаренко наразі є ключовим гравцем "гірників". 23-річний півзахисник взяв участь у 27 матчах в усіх турнірах, відзначившись сімома голами та чотирма асистами.