Один з талантів УПЛ та гравець молодіжної збірної України перебрався у чемпіонат Туреччини

Зоря змогла заробити кілька мільйонів на продажі Арсенія Батагова. Захисником зацікавився бронзовий призер чемпіонату Туреччини.

Українські футболісти користуються попитом на трансферному ринку влітку 2024 року. До прикладу, форварди збірної України Артем Довбик та Роман Яремчук перебрались в Рому та Олімпіакос відповідно.

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Українець в Туреччині

Також після виступу на Олімпійських іграх нову команду знайшов собі Арсеній Батагов. Турецькі ЗМІ повідомляють, що 22-річний центральний захисник став гравцем місцевого Трабзонспору.

За даними різних джерел, трансфер Арсенія приніс луганській Зорі близько 2,5 мільйона євро. У свою чергу Transfermarkt пише про суму 1,8 мільйона. Контракт Батагова з турками чинний до літа 2028 року.

. У сезоні 2023-2024 Трабзонспор вийшов у фінал Кубка Туреччини та посів третє місце у Суперлізі. Команда отримала путівку в Лігу Європи, де вже встигла вибити словацький Ружомберок. Наступним опонентом турків стане австрійський Рапід.

Арсеній засвітився у Дніпрі-1, за який виступав з 2019 по 2022 роки. Влітку 2022-го захисник перебрався до луганської Зорі у статусі вільного агента.

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За два сезони у складі "біло-чорних" Батагов відіграв 63 матчі, забивши три голи. Разом із Зорею Батагов грав у Лізі конференцій. Також на рахунку Арсенія 30 матчів за молодіжну збірну України.