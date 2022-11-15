Мундіаль – не причина для відпусток: команда Зінченка побореться за престижний трофей

Лондонський Арсенал під час перерви в чемпіонаті, викликаної чемпіонатом світу, прийме участь у міні-турнірі в ОАЕ. "Каноніри" зіграють проти грандів європейського футболу.

Вже 20 листопада в Катарі стартує чемпіонат світу-2022 з футболу. Через незвичний початок світового турніру всі європейські чемпіонати взяли паузу. Проте це не значить, що гравці, які не поїхали в Катар, будуть насолоджуватися відпусткою.

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Лондонський Арсенал, в якому виступає Олександр Зінченко, буде підтримувати ігровий тонус в ОАЕ. Там на дубайському стадіоні "Аль-Мактум" відбудуться матчі міні-турніру. Крім Арсеналу, в змаганнях приймуть участь Ліверпуль, Ліон і Мілан.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета вважає, що завдяки турніру в Дубаї команда краще підготується до поєдинків Прем’єр-ліги.

Ми з нетерпінням чекаємо моменту, щоб провести час разом на тренувальному майданчику у теплішому кліматі. Це буде приємна зміна обстановки і чудова можливість для нас наполегливо попрацювати та підготуватися до другої половини сезону,

– сказав фахівець.

Календар матчів міні-турніру

8 грудня. Арсенал – Ліон

11 грудня. Ліверпуль – Ліон

13 грудня. Арсенал – Мілан

16 грудня. Ліверпуль – Мілан