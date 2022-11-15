Мундіаль – не причина для відпусток: команда Зінченка побореться за престижний трофей
Джерело:сайт Арсенала
Лондонський Арсенал під час перерви в чемпіонаті, викликаної чемпіонатом світу, прийме участь у міні-турнірі в ОАЕ. "Каноніри" зіграють проти грандів європейського футболу.
Вже 20 листопада в Катарі стартує чемпіонат світу-2022 з футболу. Через незвичний початок світового турніру всі європейські чемпіонати взяли паузу. Проте це не значить, що гравці, які не поїхали в Катар, будуть насолоджуватися відпусткою.
Читайте також Символічна збірна футболістів, які не зіграють на ЧС-2022 в Катарі
Лондонський Арсенал, в якому виступає Олександр Зінченко, буде підтримувати ігровий тонус в ОАЕ. Там на дубайському стадіоні "Аль-Мактум" відбудуться матчі міні-турніру. Крім Арсеналу, в змаганнях приймуть участь Ліверпуль, Ліон і Мілан.
Головний тренер "канонірів" Мікель Артета вважає, що завдяки турніру в Дубаї команда краще підготується до поєдинків Прем’єр-ліги.
Ми з нетерпінням чекаємо моменту, щоб провести час разом на тренувальному майданчику у теплішому кліматі. Це буде приємна зміна обстановки і чудова можливість для нас наполегливо попрацювати та підготуватися до другої половини сезону,
– сказав фахівець.
Календар матчів міні-турніру
- 8 грудня. Арсенал – Ліон
- 11 грудня. Ліверпуль – Ліон
- 13 грудня. Арсенал – Мілан
- 16 грудня. Ліверпуль – Мілан