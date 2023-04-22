Арсенал втратив очки у грі з аутсайдером АПЛ: Зінченко став співучасником провалу – відеоогляд

Лондонці ледь не програли останній команді АПЛ, але натиск в кінцівці дозволив взяти нічию. Втім це суттєво понижує шанси "канонірів" на чемпіонство.

Арсенал – Саутгемптон 3:3

Голи: Мартінеллі, 20, Едегор, 88, Сака, 90 – Алькарас, 1, Уолкотт, 14, Чалета-Цар, 66

У чемпіонаті Англії стартував 33 тур АПЛ. На п'ятницю була винесена зустріч за участю лідера турнірної таблиці Арсенал приймав останню команду Саутгемптон, пише 24 канал.

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В минулих турах "каноніри" почали буксувати, втративши очки в матчах з Ліверпулем та Вест Хемом. Тепер же підопічні Артети ледве унесли ноги проти "святих".

Ударний перший тайм Саутгемптона

Участь Олександра Зінченка у поєдинку була під питанням через травму, але українець все ж опинився у стартовому складі. І одразу ж футболіст став співучасником голу у власні ворота.

Правда, вини Олександра у цьому не було. Рамсдейл вирішив авантюрно відпасувати на Зінченка, але його пас перехопив Алькарас і одразу ж відправив м'яч у ворота.

"Каноніри" не встигли оговтатись, як отримали другий. Цього разу Карлос виступив у ролі асистента, вивівши на ударну позицію Уолкотта. Нападник точно вразив ворота свого колишнього клубу.

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Арсенал ледва врятувався

Ще до перерви Арсенал скоротив рахунок зусиллями Мартінеллі, але в середині другого тайму Саутгемптон відзначився втретє. Чалета-Цар вдало замкнув подачу з кутового.

Артета кинув всі свої атакувальні сили, знявши Зінченка, і це допомогло Арсеналу вирвати нічию. На двох останніх хвилинах відзначились Едегор та Сака, але на переможний гол сил вже не вистачило.

Таким чином, Арсенал втрачає ініціативу у чемпіонській гонці з Манчестер Сіті. Лондонці зараз йдуть попереду з п'ятьма балами, але при цьому у манкуніанців аж дві гри в запасі. Саутгемптон же залишається останнім, відстань від рятівної зони складає три бали.

Відеоогляд матчу Арсенал – Саутгемптон