Може з'явитися синьо-жовта зв'язка: топклуб АПЛ зацікавився українським футболістом – що відомо
Джерело:CaughtOffside
У нинішнє літнє трансферне вікно чимало гравців збірної України можуть змінити свою клубну прописку. Цікавий варіант продовження кар'єри отримав Ілля Забарний.
Центральний захисник Борнмута може залишитися в АПЛ, але піти на підвищення. В його послугах зацікавився лондонський Арсенал, за який грає Олександр Зінченко.
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Що відомо про інтерес з Лондона
За даними видання, "каноніри" хочуть підсилити центр оборони й одним із пріоритетних варіантів вважається 21-річний українець. Арсенал може спробувати підписати Іллю Забарного вже цього літа.
Повідомляється, що клубні скаути стежили за грою уродженця Києва на Євро-2024. Усі звіти щодо його гри були позитивними.
Борнмут наразі не має наміру продавати українського футболіста. Проте "вишні" можуть розглянути пропозицію, якщо вона сягатиме 40-45 мільйонів фунтів стерлінгів.До слова. Арсенал зберігає також інтерес до захисника Болоньї Ріккардо Калафіорі. Саме він разом з українцем знаходиться у топі шортлиста "канонірів".
Нагадаємо, що контракт Іллі Забарного з Борнмутом розрахований до 30 червня 2028 року. У минулій кампанії український захисник провів від стартового й до фінального свистка 37 з 38 матчів АПЛ, пропустивши лише одну гру через хворобу.