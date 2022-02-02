Арсенал заплатив понад 8 мільйонів євро новачку Барселони

П'єр-Емерік Обамеянг покинув лондонський Арсенал, в якому наприкінці 2021 року втратив статус капітана. "Каноніри" розірвали контракт з габонцем, за що футболіст отримав чималу суму на свій рахунок.

Зарплата Обамеянга зменшилася у 84 рази

За даними The Times, Арсенал виплатив Обамеянгу майже 7 мільйонів ​​фунтів стерлінгів (близько 8,4 мільйона євро), щоб розірвати з ним контракт.

До слова Обамеянг став гравцем Барселони

У футболіста й клубу був контракт до 30 червня 2023 року. Та після того, як габонець порушив дисципліну й був відсторонений від команди, Арсенал намагався позбутися Обамеянга.

Повідомляється, що в Арсеналі 32-річний П'єр-Емерік отримував 350 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень (майже 420 тисяч євро).

Заради переходу в Барселону Обамеянг погодився на значне зниження зарплати. За даними ЗМІ, гравець до кінця сезону отримуватиме 5 тисяч євро на тиждень.

Тільки з наступного сезону його зарплата збільшиться.

Обамеянг перейшов у Барселону