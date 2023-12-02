Крутий асист Зінченка допоміг Арсеналу виграти в АПЛ та закріпитись на першому місці: відеоогляд

Команда Мікеля Артети переграла Вулверхемптон завдяки двом раннім голам. До одного із них приклав свою ногу Олександр Зінченко.

Арсенал – Вулверхемптон 2:1

Голи: Сака, 6, Едегор, 13 – Кунья, 86.

В чемпіонаті Англії 2023-2024 цими вихідними проходять зустрічі 14 туру АПЛ. У стартовій грі суботи віцечемпіон Арсенал приймав середняка таблиці Вулверхемптон, пише 24 канал.

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До зустрічі із "вовками" підопічні Артети підійшли в статусі лідера таблиці, зазнавши з початку сезону лише однієї поразки. З перших хвилин на полі з'явився Олександр Зінченко.

Лондонці з самого початку взялись за справу і вже за 13 хвилин забили двічі. Спочатку Сака точним ударом завершив непоганий прохід. А у другому голі участь взяв українець.

Зінченко розіграв красиву комбінацію в стіночку із Мартіном Едегором, який влучно пробив з лінії карного майданчика. Втім після перерви Олександр незграбно зііграв у власному майданчику.

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Семеду обікрав українця та відпасував на Кунью, який красивим ударом скоротив різницю. Однак Арсенал не дав супернику вирвати нічию. Це вже третя поспіль перемога "канонірів" в АПЛ.

"Каноніри" закріпились на першій сходинці, відірвавшись від МанСіті на 4 очки, а від Ліверпуля та Астон Вілли – на 5. Втім всі ці команди ще не зіграли свої матчі 14 туру.

Відеоогляд матчу Арсенал – Вулверхемптон: