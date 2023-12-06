Мінус один конкурент для Зінченка: Арсенал на місяць втратив основного захисника

Лондонському клубу доведеться обходитись без Такехіро Томіясу у найближчих турах. Японець пошкодив литковий м'яз на минулих вихідних.

Олександр Зінченко вважається основним лівим захисником для Арсенала. Втім у українця серйозна конкуренція на цій позиції, адже є ще троє претендентів на неї.

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Мова про Юр'єна Тімбера, Такехіро Томіясу та Якуба Ківьора. Нідерландець прийшов влітку, але через серйозну травму вибув аж до квітня 2024 року.

Тепер же тренер Арсенала Мікель Артета повідомив про пошкодження у Томіясу. 25-річний японець травмував литковий м'яз під час гри проти Вулверхемптона минулої суботи.

На гру проти Лутона у вівторок Такехіро вже був недоступний. Як повідомляють британські ЗМІ, японському захиснику знадобиться місяць на відновлення. Відзначимо, що Томіясу є універсальним оборонцем, оскільки може зіграти як праворуч, так і ліворуч.

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Саме праворуч футболіст найчастіше і грав у Артети, паралельно із Зінченком. У поточному сезоні японець провів 19 матчів, відзначившись одним голом та трьома асистами.

Нагадаємо, що Арсенал є чинним лідером АПЛ, випереджаючи Ліверпуль на 5 балів (у мерсисайдців гра в запасі). Також "каноніри" достроково виграли групу Ліги чемпіонів та забезпечили собі місце в 1/8 фіналу турніру.