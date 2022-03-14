Арсенал включив Лужного у заявку на матч проти Лестера: у роздягальні повісили футболку українця

14 березня 2022 , 17:05
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Джерело:

твіттер Арсенала

Арсенал підтримав українця Олега Лужного. Він виступав за клуб з 1999 до 2003 року.

Українець отримав персональну футболку

Арсенал розмістив ім’я та прізвище українця  в заявці команди на матч з Лестером. Його дані опинилися в переліку гравців у офіційній програмці на поєдинок.

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Також у роздягальні повісили футболку Лужного з 22-м номером, під яким він грав за лондонців. Так клуб висловив підтримку Україні, яка героїчно бореться проти путінського режиму.


Арсенал повісив футболку Лужного в роздягальні / Фото ФК Арсенал


Арсенал повісив футболку Лужного в роздягальні / ФК Арсенал

Перед грою фани "канонірів" стояли з банером "Футбол стоїть разом" біля стадіону.


Вболівальники Арсеналу підтримали Україну / Фото ФК Арсенал

Кар'єра українця в АПЛ

  • Лужний виступав за Арсенал з 1999-го по 2003 рік. Зіграв 109 матчів та виграв АПЛ і два Кубка Англії.
  • Зараз знаменитий футболіст відстоює Україну в складі територіальної оборони.
Автор: Дарина Жданович