Арсенал включив Лужного у заявку на матч проти Лестера: у роздягальні повісили футболку українця
Джерело:твіттер Арсенала
Арсенал підтримав українця Олега Лужного. Він виступав за клуб з 1999 до 2003 року.
Українець отримав персональну футболку
Арсенал розмістив ім’я та прізвище українця в заявці команди на матч з Лестером. Його дані опинилися в переліку гравців у офіційній програмці на поєдинок.
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Також у роздягальні повісили футболку Лужного з 22-м номером, під яким він грав за лондонців. Так клуб висловив підтримку Україні, яка героїчно бореться проти путінського режиму.
Арсенал повісив футболку Лужного в роздягальні / Фото ФК Арсенал
Арсенал повісив футболку Лужного в роздягальні / ФК Арсенал
Перед грою фани "канонірів" стояли з банером "Футбол стоїть разом" біля стадіону.
Вболівальники Арсеналу підтримали Україну / Фото ФК Арсенал
Кар'єра українця в АПЛ
- Лужний виступав за Арсенал з 1999-го по 2003 рік. Зіграв 109 матчів та виграв АПЛ і два Кубка Англії.
- Зараз знаменитий футболіст відстоює Україну в складі територіальної оборони.