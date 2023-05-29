Зінченко схвалює: Арсенал під тиском фанатів видалив привітання росіянина із днем народження

Лондонський клуб нарвався на чимало негативних коментарів після публікації посту на адресу Андрєя Аршавіна. "Каноніри" вирішили не мати справу із представником країни-терористки.

Лондонський Арсенал потрапив у неприємну ситуацію. "Каноніри" вирішили привітати одного з колишніх футболістів клубу із днем народження.

До теми Ганебний вчинок клубу Зінченка: Арсенал несподівано привітав росіянина Аршавіна

Ним є Андрєй Аршавін з Росії, пише 24 канал. Ексфорвард виступав у Лондоні протягом чотирьох сезонів, тому Арсенал вирішив, що буде доречним написати на його адресу "Бажаємо тобі чудового дня, Андрію".



Пост-привітання Аршавіна / скріншот

Проте схоже, що лондонці схаменулись. За кілька годин після публікації Арсенал видалив це повідомлення з твітера, наче його і не було. За цей час під постом з'явилось чимало обурених коментарів, що зараз не час вітати росіянина.

Сам же клуб не коментує цей інцидент. Варто відзначити, що у 00-і за Арсенал виступав українець Олег Лужний. А минулого року у стан "канонірів" перейшов Олександр Зінченко.

Читайте також Маленька донька Зінченка забила перший гол "Емірейтс": фанати влаштували овації – миле відео

Футболіст допоміг підопічним Мікеля Артети вперше за довгий час повернутися в Лігу чемпіонів. Ба більше, Арсенал ледь не став переможцем АПЛ, але все ж на фініші поступився Манчестер Сіті.

Що до Зінченка, то попри кілька травм українець відіграв 33 матчі за сезон. У них Олександр відзначився одним голом та двома результативними передачами.