До сліз: відео зворушливої зустрічі Зінченка з ексодноклубниками перед матчем Арсенал – ПСВ
Джерело:інстаграм ПСВ
У четвер, 20 жовтня, Арсенал зіграв проти ПСВ у перенесеному матчі 2-го туру групового раунду Ліги Європи. Олександр Зінченко зустрівся з колишніми партнерами по команді.
Лівий захисник Арсенала пропускав гру проти ПСВ через травму. Зінченко далеко вже не перший матч спостерігає за грою команди з трибун. Не пропустив Олександр й перенесений поєдинок Ліги Європи.
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Зустріч із колишніми
Українець приїхав на "Емірейтс" та напередодні старту протистояння тепло зустрівся з колишніми одноклубниками по ПСВ.
На своїй сторінці в інстаграмі спільне фото з Олександром виклав Люк де Йонг. Зінченко був дуже радий зустрічі з експартнерами по нідерландській команді.Цікаво! Зінченко виступав за ПСВ на правах оренди, коли ще грав за Манчестер Сіті. Було це з кінця серпня 2016-го по 30 червня 2017-го. За головну команду ПСВ провів 17 поєдинків, у яких відзначився 4 асистами.
Зінченко зустрівся з колишніми одноклубниками: дивіться відео
Арсенал не був таким люб'язним із футболістами ПСВ. "Каноніри" завдяки голу Граніта Джаки святкували мінімальну перемогу на очах рідних фанатів 1:0.
Підопічні Мікеля Артети лідирують у групі "А", випереджаючи нідерландського суперника на 5 очок.До слова. За Арсенал Зінченко провів 6 матчів, у яких відзначився дебютною гольовою передачею. Через травму пропустив вже 7 поєдинків. Хоча зіграв проти Тоттенхема, але одразу після цього повернувся у лазарет команди.