Голи на будь-який смак: Арсенал із Зінченком познущався із ПСВ у Лізі чемпіонів – відеоогляд

Арсенал дуже впевнено 20 вересня розпочав для себе розіграш групового раунду Ліги чемпіонів. "Каноніри" навіть не помітили нідерландський ПСВ.

Арсенал – ПСВ 4:0

Голи: Сака, 8, Троссар, 20, Жезус, 38, Едегор, 70

Перед поєдинком із Арсенала не робили явного фаворита протистояння. Адже до керма ПСВ прийшов досвідчений Петер Бош, а нідерландський клуб після 4-х турів лідирує у внутрішньому чемпіонаті. Однак на "Емірейтс" вже стало інакше. Арсенал без перешкод розбив суперника, повідомляє 24 Канал.

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А допоміг це зробити наш Олександр Зінченко, який вийшов у старті господарів.

Лондонському клубу вдалось забити швидкий гол. Сака віддав на Едегора. Мартін обробив передачу та пробив з-за меж штрафного. Однак із цим ударом впорався голкіпер ПСВ, першим на добиванні був все той же Сака, який розмочив нулі на табло – 1:0 на користь "канонірів".

До 20-ї хвилини команда Мікеля Артети подвоїла перевагу. Все розпочалось із невдалої атаки ПСВ, після якої господарі змогли відбитись. Жезус зачепився у центрі поля за м'яч та розпочав атаку. Габріел віддав на Саку, Букайо своєю чергою віддав під удар Троссару, який паралельно прибіг до штрафного майданчика гостей. Леандро ударом в один дотик та ще й у більярдному стилі прошив Бенітеса.

У нідерландців просто не було шансів

До перерви господарі зробили рахунок розгромним 3:0. Фактично, вже у перші 45 хвилин "каноніри" майже гарантували собі перемогу у першому турі групового раунду ЛЧ. Наприкінці першого тайму Троссар класно закинув на Жезуса, той зупинив м'яч та другим дотиком пробив повз голкіпера нідерландського клубу.

ПСВ мав якийсь взагалі безпорадний вигляд. Команда Артети робила усе, що тільки хотіла на футбольному полі.

У першій частині поєдинку за системою "гол плюс пас" відзначились одразу два футболісти Арсенала – Сака та Троссар.

Після відпочинку на 58-й хвилині Артета зняв із гри Зінченка, якого на полі змінив Такехіро Томіясу.

Вже без українця на полі лондонці вчетверте засмутили воротаря суперника. На екваторі другого тайму капітан Арсенала вирішив не відставати від своїх одноклубників. Мартін пробив з-за меж штрафного після пасу Нельсона – 4:0.

На цьому знущання "канонірів" закінчилось. Гол Едегора став останнім у матчі.

Арсенал здобув розгромну перемогу 4:0 над ПСВ та очолив групу "В". В іншому поєдинку Севілья та Ланс зіграли внічию 1:1, яка є на користь лондонського клубу.

Відеоогляд матчу Арсенал – ПСВ