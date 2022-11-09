Арсенал провів перемовини з Мудриком: коли лідер Шахтаря може переїхати в АПЛ

Лондонський Арсенал є фаворитом у боротьбі за Михайла Мудрик. Раніше сам футболіст зізнавався, що не зможе відмовити "канонірам", якщо ті зроблять офіційну пропозицію.

ЗМІ повідомляють, що лондонський клуб вже контактував із Мудриком та провів позитивні перемовини. Не виключено, що вже взимку 2023 року Михайло одягне футболку Арсенала.

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Переїзд у Лондон вже не за горами

Лівий вінгер збірної України близький до того, щоб стати другим українцем у складі "канонірів". Перед стартом сезону в Арсенал перейшов один із лідерів "синьо-жовтих" Олександр Зінченко.

Раніше в інтернеті спливала інформація про те, що Арсенал продовжуватиме стежити за талановитим вихованцем "гірників" та у зимове трансферне вікно спробує переманити до себе Михайла.

Якщо усе підтвердиться, то вже у дебютний сезон Мудрик матиме чудовий шанс стати чемпіоном АПЛ. Після 13 зіграних матчів підопічні Мікеля Артети лідирують в Англійській Прем'єр-лізі, випереджаючи МанСіті на 2 бали.

Мудрик став справжнім відкриттям цього сезону, а особливо у Лізі чемпіонів. Тому не дивно, чому така увага прикута саме до цього талановитого вінгера.

Раніше у донецькому клубі запевнили, що не будуть вимагати захмарних коштів за трансфер свого вихованця, але оцінюють Мудрика у солідну суму. Донеччани ставлять його в один ряд із найкращими лівими вінгерами планети – Мбаппе, Вінісіусом та іншими.

У сезоні-2022/2023 Мудрик провів 14 поєдинків, у яких забив 7 голів та зробив 7 результативних передач. Контракт Михайла з Шахтарем розрахований до кінця 2026-го, але очікується, що футболіст покине "гірників" значно раніше.