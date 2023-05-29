У понеділок, 29 травня, свій 42-й день народження святкує представник країни-окупанта Андрєй Аршавін. Лондонський Арсенал через соцмережі привітав свого колишнього футболіста.

У твітері лондонського клубу з'явилась відеонарізка покеру у ворота Ліверпуля від колишнього нападника "канонірів" Андрєя Аршавіна. Таку результативні у грі проти "мерсисайдців" росіянин продемонстрував у 2009-му році на "Енфілді". Схоже, що Арсенал забув звідки родом їх колишній футболіст.

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Зашквар від лондонського клубу

У цей свято для Аршавіна його колишній клуб побажав йому гарного дня.

Бажаємо тобі чудового дня, Андрію,

– підписали відео в Арсеналі.

Така публікація точно не сподобається лівому захиснику команди Олександру Зінченку. Неприпустимо, щоб клуб із Великої Британії, яка так активно підтримує Україну у війні проти Росії, із теплотою згадує представника країни-окупанта.

Відзначимо, що Арсенал закінчив сезон-2022/2023 на другому місці в АПЛ, поступившись лише чемпіону МанСіті. Команда Мікеля Артети до останнього боролась за чемпіонство, але невпевнена гра наприкінці сезону принесла їх супернику трофей АПЛ. Зінченко став віцечемпіном Англії.

Коротко про російський слід Аршавіна в Арсеналі