Вдалий вихід Зінченка: Арсенал по пенальті вирвав у Порту путівку до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Лондонський Арсенал зумів відіграти поразку від Порту у першому матчі. але для проходу далі знадобилась серія пенальті. Українець Олександр Зінченко відіграв лише 15 хвилин.

Арсенал – Порту 1:0 (пен. – 4:2)

Гол: Троссар, 41.

Цього тижня в Лізі чемпіонів 2023-2024 відбуваються матчі-відповіді 1/8 фіналу. Чимала інтрига залишалась в бою лондонського Арсеналу, який протистояв кривднику Шахтаря Порту, пише 24 канал.

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Без Зінченка в основі

Лондонці показують божевільну форму в АПЛ у 2024 році, вигравши всі вісім матчів. Втім саме в Лізі чемпіонів Арсенал здивував, програвши першу гру 1/8 фіналу Порту (0:1).

На своєму полі підопічним Артети необхідно було будь-що перемагати, бажано – у два та більше м'ячів. Українець Олександр Зінченко розпочав зустріч з лави запасних, адже лише нещодавно відновився від травми.

Троссар відновив паритет

Арсенал з перших хвилин захопив ініціативу, Порту був не проти віддати м'яч супернику. Непогані моменти мали Вайт та Сака, але відкрити рахунок вдалось Троссару.

Едегор вивів бельгійця на ударну позицію і той з гострого кута красиво поклав м'ячу у дальню "шістку". Цей м'яч зрівняв загальний рахунок між командами, тому після перерви обидва суперники грали більш обережно.

Під завісу основного часу Арсенал створив кілька класних моментів та був близьким до завоювання путівки у чвертьфінал. Втім "драконам" вдалось дотерпіти до екстра-таймів.

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Зінченко вийшов на фарт

Там Арсенал продовжив тиснути, але Порту піймав кураж у захисті. Між двома додатковими таймами на поле вийшов Олександр Зінченко, який додав гостроти в центрі поля.

Проте Пепе та компанія не підпускали лондонців занадто близько до власних воріт. Порту ж намагався застати Райю зненацька дальніми ударами, але невдало. Зрештою гра дійшла до серії пенальті, де фортуна таки посміхнулась лондонцям.

Арсенал пробивав без помилок, а ось у Порту схибили Венделл та Галену. Перший влучив у стійку, а удар другого потягнув кіпер. Таким чином, Арсенал вперше з 2010 року виходить до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.