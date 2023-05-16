Арсенал готує велику кадрову чистку: чи попадає під неї Зінченко

Лондонський Арсенал може сильно змінитись після закінчення сезону-2022/2023. "Каноніри" планують велику чистку нинішнього складу.

Тренерський штаб на чолі з Мікелем Артетоою визначився із футболістами, які можуть покинути команду після сезону-2022/2023. Цікаво, що серед низки гравців є ім'я головного конкурента нашого Олександра Зінченка за позицію лівого захисника.

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На щастя, серед 9 футболістів, яким можуть вказати "на двері", немає Зінченка.

Хто може покинути Арсенал

Седрік Соареш

Альберт Локонга

Ейнслі Мейтленд-Найлс

Роб Холдінг

Фоларін Балогун

Еміль Сміт-Роу

Нуну Тавареш

Граніт Джака

Кіран Тірні

Відзначимо, що останній близький до переходу в інший англійський клуб Ньюкасл. Також не малою втратою із цієї когорти буде продаж Граніта Джаки, якого сватають у німецьку Бундеслігу.

Натомість Арсенал може підсилитись двома топовими футболістами. До червоної частини Лондона можуть переїхати Деклан Райс із Вест Хема та Мойзес Кайседо, який виступає за Брайтон під керівництвом Роберто Де Дзербі. Сумарно ці трансфери можуть обійтись "канонірам" аж у 170 мільйонів фунтів.

Окрім цього Арсенал поклав око на Рафінью (Барселона), Муссу Діабі (Баєр) та Мейсона Маунта (Челсі).

Турнірна ситуація Арсенала наприкінці сезону АПЛ