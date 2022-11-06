Повернення Зінченка і непризначений пенальті: Арсенал виграв лондонське дербі

"Каноніри" продовжили свою безпрограшну серію в матчі 15-го туру чемпіонату Англії. Команда Мікеля Артети продовжує очолювати турнірну таблицю АПЛ.

Челсі – Арсенал 0:1

Гол: Габріел, 63.

У неділю, 6 листопада, у Лондоні відбувся центральний матч 15-го туру АПЛ. В лондонському дербі на "Стемфорд Бридж" Челсі приймав Арсенал.

В стартовому складі команди Мікеля Артети вперше з початку жовтня з’явився Олександр Зінченко. Наставник "канонірів" традиційно довірив українцю лівий фланг захисту.

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Гості жваво почали матч і вже на 11-й хвилині Бен Вайт міг відкривати рахунок. Загалом підопічні Артети більше контролювали м’яч і частіше створювали небезпеку біля воріт Менді.

Однак реалізувати свою перевагу "каноніри" зуміли лише в середині другого тайму. На 63-й хвилині матчу захисник Арсеналу Габріел прийняв навісну передачу в штрафному майданчику і влучно пробив у ліву дев'ятку.

Непризначений пенальті

Коли матч добігав до завершення, у штрафному майданчику "пенсіонерів" трапилася суперечлива ситуація. Захисник Челсі Марк Кукурелья зіграв рукою, через що арбітр зустрічі вдався до допомоги системи VAR. Однак після перегляду епізоду рефері прийняв рішення продовжити гру.

Втім, одного забитого м’яча вистачило для перемоги Арсеналу.

Українець Олександр Зінченко провів на полі 78 хвилин і був замінений на Кірана Тірні.

Арсенал лідирує в чемпіонській гонці

Перемога в лондонському дербі дозволила підопічним Артети зберегти лідерство в чемпіонаті. Тепер в активі "канонірів" 34 очки. Челсі займає сьому сходинку в турнірній таблиці. Відставання "пенсіонерів" під першого місця складає 13 пунктів.