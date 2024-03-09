Зінченко повернувся: Арсенал здобув восьму перемогу поспіль в АПЛ та очолив таблицю

Лондонський Арсенал продовжує вести боротьбу за золото чемпіонату Англії. Команда Мікеля Артети мала проблеми із Брентфордом, який дотисла лише під завісу гри.

Арсенал – Брентфорд 2:1

Голи: Райс, 19, Гаверц, 86 – Вісса, 45+2.

В АПЛ цими вихідними проходить 28 тур сезону 2023-2024. В останньому матчі суботи відбулось лондонське дербі, в рамках якого Арсенал приймав Брентфорд, пише 24 канал.

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Важка гра для Арсеналу

Команда Мікеля Артети виграла всі матч чемпіонату у 2024 році та увімкнулась в гонку за чемпіонство. А в разі перемоги над Брентфордом та нічиєї між Ліверпулем та Манчестер Сіті в неділю Арсенал міг би завершити тур на першому місці.

Проте "бджоли" змогли дати гідний бій сусідам по місту. "Каноніри" володіли відчутною ініціативою, але за статистикою ударів лише трохи переважали Брентфорд. Відкрити рахунок господарі змогли в середині першого тайму.

Райс точно головою замкнув подачу від Вайта. Проте вже до перерви рахунок вирівнявся. Начудив біля власних воріт Рамсдейл, який забарився із вибиванням. У підсумку м'яч встиг накрити Вісса, від якого той залетів у ворота.

Восьма перемога поспіль

Другий тайм очікувано пройшов під диктовку Арсеналу, який тиснув на суперника в пошуках другого голу. І його він таки знайшов під завісу гри.

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Героєм епізоду став Гаверц, який відгукнувся на подачу того ж таки Вайта. До слова, в кінці другого тайму відбулось і українське дербі, адже на полі у складі різних команд вийшли Олександр Зінченко та Єгор Ярмолюк.

Для гравця Арсеналу це перша поява у складі після п'яти пропущених матчів. Самі ж "каноніри" здобули восьму поспіль перемогу в АПЛ та вийшли на перше місце. Правда, у Ліверпуля та Манчестер Сіті в запасі ще є очна зустріч.