Таки добились свого: Арсенал офіційно підписав заміну Михайлу Мудрику

Лондонський Арсенал після невдачі з підписанням Михайла Мудрика не опустив голову. "Каноніри" знайшли заміну українському вінгеру, за якого довелось віддати значно менше коштів.

Лондонський Арсенал офіційно оголосив про підписання Леандро Троссара. Бельгійський півзахисник перейшов до стану "канонірів", оскільки мав конфлікт у минулому клубі.

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Умови угоди

Леандро Троссар підписав з Арсеналом довготривалий контракт. Та от термін угоди поки що не розголошується. "Каноніри" заплатили Брайтону за бельгійського півзахисника 21 мільйон євро плюс 5 мільйонів євро бонусами. За Мудрика Арсенал був готовий віддати 90 мільйонів євро.

До речі, Арсенал також націлений провернути ще одну трансферну угоду , але у суперниках вже звичний Челсі.

Троссар вирішив покинути Брайтон, оскільки був відсторонений від команди. Все через конфлікт з колишнім тренером Шахтаря Роберто Де Дзербі. Агент 28-річного бельгійця заявляв, що найкращим виходом з такої ситуації буде зміна клубу, що і сталось.

Леандро Троссар