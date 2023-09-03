Арсенал із Зінченком дотиснув МЮ у вибуховій кінцівці драматичного матчу: відео голів

Арсенал та Манчестер Юнайтед провели центральний матч 4-го туру АПЛ-2023/2024. "Каноніри" вже у компенсований час вирвали домашню перемогу.

Арсенал – Манчестер Юнайтед 3:1

Голи: Едегор, 28, Райс, 90+6, Жезус, 90+11 – Рашфорд, 27

Мікель Артета вперше у сезоні випустив нашого Олександра Зінченка у старті Арсенала. Українець зробив свій внесок у вольову перемогу команди, інформує 24 Канал.

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Першого голу у матчі уболівальникам довелось чекати 27 хвилин. Рашфорд зібрав на собі декількох гравців Арсенала, відірвався дещо від опіки та обвідним ударом пробив у дальній кут воріт "канонірів". Ремсдейл кінчикаи пальців дістався до м'яча, але не став на заваді голу. МЮ першим повів у рахунку 0:1.

Підопічним Артети вистачило однієї хвилини, аби відігратись у рахунку. Мартінеллі побачив по центру штрафного зовсім вільного Едегора та віддав йому під удар. Мартін в один дотик перевів м'яч у сітку воріт "червоних дияволів" – 1:1.

У першому таймі команди створили ще декілька небезпечних моментів, але до зміни у рахунку справа не дійшла.

Одразу після відпочинку тренери не стали робити якихось замін. На 76-й хвилині поле покинув Зінченко, якого у складі Арсенала змінив японець Такехіро Томіясу.

Здавалось, що гра закінчиться нічиєю на "Емірейтс". Однак на 88-й хвилині Гарначо забив Ремсдейлу, але суддя скасував взяття воріт через офсайд у футболіста МЮ. Чи скористались господарі поля.

Вже у компенсований арбітром час Райс не без допомоги фарту після розіграшу кутового вивів Арсенал уперед 2:1.

А вже аж на 11-й доданій хвилині "каноніри" вибігли у стрімку контратаку, яку розпочав Війєра. Португалець віддав на хід на Жезуса, який опинився перед воротами суперника, красиво фінтом поклав на газон опікуна та пробив повз Онана. Рахунок став 3:1 на користь лондонського клубу.

Арсенал переміг у драматичному матчі МЮ 3:1.

Відео усіх голів матчу Арсенал – МЮ