Зінченко емоційно відсвяткував перемогу Арсенала з фанатами: мотиваційне відео

Арсенал 19 березня здобув важливу перемогу у боротьбі за чемпіонство в АПЛ. "Каноніри" вдома розгромили Крістал Пелес.

Олександр Зінченко розпочав поєдинок зі старту. Вже у першому таймі Арсенал повів у рахунку завдяки голу Габріела Мартінеллі. Наприкінці 45-хвилинки "каноніри" подвоїли перевагу завдяки Букайо Сака.

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Такі святкування Зіни вже стали доброю традицією

У другому таймі підопічні Мікеля Артети засмутили голкіпера Крістал Пелес ще двічі – дубль Сака та гол Джаки. Гості відповіли лише голом престижу від Джеффа Шлуппа.

Зінченко відіграв проти Крістал Пелес 65 хвилин та був замінений на Кірана Тірні.

Арсенал же переміг Крістал Пелес з рахунком 4:1.

Після матчу український футболіст у вже традиційному для себе стилі відсвяткував перемогу "канонірів". Зінченко їдучи зі стадіону "Емірейтс" опустив вікно та гучно закричав у бік фанатів Арсенала, які на лондонських вулицях святкували звитягу: "Вперед".

Такий момент зазняла на телефон дружина футболіста Влада Седан (Зінченко).

Відзначимо, що уболівальники "канонірів" захоплюють віддачею та переможним менталітетом Олександра, який дуже емоційно реагує на матчі та результат своєї команди.

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Перемога над Крістал Пелес зміцнила лідерство Арсенала у турнірній таблиці АПЛ. Перевага над МанСіті вже збільшилась до 9 балів. Попереду у "канонірів" ще 10 матчів в англійській першості.

1 квітня команда Артети зіграє проти Лідса.

. Зінченко провів у футболці Арсенала вже 27 матчів, у яких забив один гол та віддав два асисти. Контракт Олександра з "канонірами" розрахований до кінця червня 2026 року.