Конкурент Мудрика у Челсі перейшов у стан принципового суперника

Клубний європейський футбол у самому розпалі, але команди продовжують укомплектувати команди. Сьогодні, 31 серпня, в останній день трансферного вікна Арсенал підписав зіркового вінгера Челсі.

Рахім Стерлінг, вінгер Челсі та збірної Англії, перейшов у Арсенал під керівництвом Мікеля Артети. Гравець приєднався до "канонірів" на правах оренди на сезон-2024/2025.

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29-річний англієць приєднався до Челсі у 2022 році та має дійсний контракт з "аристократами" до 2027 року. Свого часу лондонці заплатили Манчестер Сіті за Рахіма – 56 мільйонів євро.

Також цього літа Енцо Мареска змінив Маурісіо Почеттіно на посту головного тренера Челсі Рахім Стерлінг провів повністю літню підготовку "синіх" під керівництвом італійського фахівця.

Вінгер неочікувано не потрапив у склад на перший тур Англійської Прем'єр-Ліги сезону-2024/2025. Також у Стерлінга забрали сьомий номер та віддали новачку команди – Педру Нету.

До слова. Арсенал став четвертим клубом в Англії для Рахіма Стерлінга. Свою професійну кар'єру вінгер розпочинав у Ліверпулі, але згодом перейшов у Манчестер Сіті, а потім у Челсі.

Англійський футболіст через велику кількість гравців у складі виявився непотрібним новому наставнику "пенсіонерів". Разом із клубом було вирішено, що Рахіму краще залишити команду. За даними Transfermarkt, трансферна вартість Стерлінга – 35 мільйонів євро.

У наступному турі Арсенал, новий клуб англійця, удома прийматиме Брайтон. Дата та час проведення матчу – 31 серпня, о 14:30 за київським часом.