В матчі 36-го туру АПЛ з Крістал Пелас (0:2) відбувся дебют Іллі Забарного у стартовому складі Борнмута. Українець провів 90 хвилин на полі, зігравши на позиції правого центрального захисника.

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Грав добре, але команда не була на своєму рівні

У першому таймі ексдинамівець не зумів завадити хавбеку Крістал Пелас Вілфріду Заху виконати гольову передачу на Еберечі Езе, який відкрив рахунок у матчі. Попри помилку в цьому епізоді, загалом Забарний зіграв досить впевнено. Тож не дивно, що головний тренер "вишень" Гарі О'Ніл відзначив гру 20-річного захисника.

"Він добре провів свій перший матч в англійській Прем'єр-лізі. Це була гарна гра проти добре атакувальної команди. Так, він показав свою якість, у Забарного були досить непогані відрізки проти Крістал Пелас. Можу сказати, що в нього помітний прогрес.

Гра Забарного – один із небагатьох позитивних моментів для нас у цій грі. Він грав добре, але команда не була на своєму рівні", – зазначив після матчу О'Ніл.

Шанс Забарного завоювати місце в основі

Зазначимо, що за два тури до завершення чемпіонату Англії Борнмут гарантував собі прописку в еліті на наступний сезон. Команда Забарного у 36 матчах набрала 39 очок та займає 14 місце в таблиці АПЛ. Від зони вильоту "вишень" віддаляє 7 балів.

Ілля Забарний провів в Прем'єр-лізі 3 матчі. Оскільки Борнмут вирішив турнірне завдання, цілком ймовірно, що Гарі О'Ніл в останніх двох матчах надасть ігрову практику Забарному з прицілом на наступний сезон.