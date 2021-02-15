Арнольд Шварценеггер відреагував на смерть Юрія Власова – олімпійського чемпіона з України

Американський актор, бодибілдер та колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер опублікував повідомлення, яке він присвятив Юрію Власову. Олімпійський чемпіон з важкої атлетики, який народився в Макіївці, помер 13 лютого.

Арнольд Шверценееггер назвав Юрія Власова людиною, яка надихнула його, коли він сам почав займатися спортом. Це було ще у 1961 році. За рік до цього, у 1960 році, Власов став олімпійським чемпіоном з важкої атлетики.

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"Юрій Власов навчав усіх нас, що "неможливо" – це лише слово. Він був першою людиною, яка штовхнула 200 кілограмів. Він надихнув мене, коли я зустрів його як молодий атлет в 1961 році. Саме через таких людей, як він, я відмовляюся називати себе людиною, яка зробила себе сама", – написав Шварценеггер.

За словами актора, найбільше у Власові його вразило те, що він був не лише важкоатлетом, але й чудовим мислителем.

"Він говорив про поезію та політику, як професор, і носив із собою більше книг, ніж ваг. Він сказав мені, що сила тіла – це ніщо в порівнянні з силою розуму. Він був одним із найсильніших людей у світі, і він вірив, що справжня сила походить від слів. Він був справді єдиним у своєму роді, і я сподіваюся, кожен з нас може знайти натхнення в його історії. Мені пощастило його знати, і я буду дуже скучати за ним", – написав Шварценеггер.

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