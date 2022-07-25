Українська чемпіонка зі стрибків у воду присвятила "золото" хрещеному, який загинув на війні

Збірна України тріумфально виступила на юніорському чемпіонаті Європи зі стрибків у воду. Національна команда завоювала вісім (4-0-4) медалей на турнірі.

Арнаутова: Перемоги я присвячую рідному хрещеному

З них дві золоті нагороди на рахунку Анни Арнаутової. Спортсменка присвятила свої перемоги своєму хрещеному, який загинув на війні.

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"Ось і завершився мій останній чемпіонат Європи серед юніорів. Свої перемоги я присвячую рідному хрещеному Олександру Шарому, який захищав нашу землю і загинув під час бомбардування зі сторони рф.

Це відчуття, коли ти змагаєшся не лише за те, щоб бути кращим, а заради того, щоб твій гімн та твоя країна була почута. Скільки було пройдено, навіть моменти між життям і смертю… ми з усім впоралися! Дякую своїй родині за підтримку – ви моя опора.

Я дуже вдячна всьому тренерському штабу, особливо моєму наставнику Іллі Кваші за те, що дав змогу продовжувати боротися на спортивному фронті, підтримував та навчив вірити в себе", – написала атлетка.

Скандал з головним тренером

Національна збірна України зі стрибків у воду написала відкритий лист Міністру молоді та спорту України Вадиму Гутцайту. Спортсмени звернулися зі скаргою щодо головного тренера команди Іллі Кваші.

Спортсмени зазначають, що наставник вдається до погроз та приниження.

Варто відзначити, що Арнаутова підтримала тренера, проти якого ведеться боротьба у Федерації стрибків у воду. Окрім того, вона не підписала звернення спортсменів зі скаргами на Квашу.