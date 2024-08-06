24-річний стрибун із жердиною виграв уже другу золоту олімпійську медаль у своїй кар'єрі. До неї він додав ще й два нові рекорди, пише 24 Канал.

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Історична ніч у Парижі

Арман Дюплантіс забезпечив собі перемогу вже на висоті 6 метрів, до якої дійшов також американець Сем Кендрікс, проте не зміг її взяти. Швед при цьому безпомилково виконав усі свої спроби, проте не думав зупинятися на досягнутому.

Спочатку він підкорив планку 6,10 метри. що дозволило Дюплантісу встановити олімпійський рекорд, який до цього належав бразильцю Тьяго Бразі (в Ріо-2016 – 6,03 метрів). Після цього ж швед вирішив спробувати перевершити світовий рекорд, який він до цього бив уже вісім разів.

Перші дві спроби на висоті 6,25 метра були невдалими, проте третя все ж таки стала історичною.

Дивіться відео з рекордом Дюплантіса

Цікаво. Арман Дюплантіс став другим легкоатлетом в історії, який перемагав на двох поспіль Олімпіадах у стрибках із жердиною. Раніше це вдавалося тільки американцю Бобу Річардсу (у 1952 та 1956 роках).

Зазначимо, що шведський спортсмен установив уперше світовий рекорд у лютому 2020 року, коли підкорив висоту 6.17 метри. З того часу Дюплантіс щоразу покращує свій результат на один сантиметр і уже дійшов до висоти 6.25 метри.