Майже ідеальна статистика та шубний скандал: як Динамо грало проти клубів з Греції

Кияни перетнуться із п'ятою грецькою командою - Аріс стане суперником в Лізі конференцій. Наразі "біло-сині" мають дуже позитивну статистику проти клубів з цієї країни.

Вже у четвер, 10 серпня, Динамо стартує у новому розіграші Ліги конференцій. Першим суперником киян у третьому кваліфікаційному раунді стане грецький Аріс.

Дивіться з нами Аріс – Динамо: онлайн-трансляція дебютного матчу киян в Лізі конференцій

Команда із Салонік посіла п'яте місце у минулому чемпіонаті. Для киян це буде вже п'ятий грецький суперник у єврокубках. 24 канал пропонує згадати всі дуелі Динамо з грецькими клубами.

КУБОК ЧЕМПІОНІВ 1975-1976

Олімпіакос – Динамо 2:2

Динамо – Олімпіакос 1:0

Після перемоги в Кубку володарів Кубків кияни успішно стартували у Кубку чемпіонів. Суперником став чемпіон Греції Олімпіакос. Перша гра пройшла в Салоніках, Олі не міг приймати суперників у Піреях через поведінку фанатів.

В гостях Динамо зіграло 2:2, хоча вело в рахунку 2:0 в середині першого тайму. А вже у Києві "біло-сині" вирішили підсумок дуелі на свою користь – мінімальна перемога завдяки голу Володимира Оніщенка.

КУБОК ЧЕМПІОНІВ 1976-1977

Динамо – ПАОК 4:0

ПАОК – Динамо 0:2

Вже за рік, але у другому раунді КЄЧ, киянам випав клуб вже із самих Салонік – ПАОК. З ним підопічні Лобановського не мали жодних проблем.

"Біло-сині" сумарно оформили шість м'ячів, на які греки не відповіли жодним. У кожному з матчів забивав Віктор Колотов, а у Салоніках дубль на свій рахунок записав Леонід Буряк.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ 1995-1996

Динамо – Панатінаїкос 1:0 (результат анульовано)

Третя зустріч киян із греками вийшла скандальною та зрештою не увійшла у реєстр матчів. Вийшовши у другу для себе групу Ліги чемпіонів, Динамо у першому ж матчі обіграло вдома Панатінаїкос завдяки голу Віталія Косовського.

Огляд скасованого матчу між Динамо та Панатінаїкосом:

Втім суддя матчу Антоніо Лопес Ньєто подав рапорт в УЄФА, де зазначалась спроба підкупу з боку керівництва Динамо. Іспанець запевняв, що брати Суркіси пропонували йому 30 тисяч доларів та дві норкові шуби.

Читайте також Аріс – Динамо: де дивитися онлайн перший матч киян в Лізі конференцій

Через це УЄФА анулював результат матчу та відсторонив Динамо від Ліги чемпіонів на один сезон. Його місце посів данський Ольборг, який поступився Динамо у кваліфікації. Пізніше київський клуб оскаржив покарання та повернувся у турнір вже за рік.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ 1998-1999

Панатінаїкос – Динамо 2:1

Динамо – Панатінаїкос 2:1

Помститися афінцям кияни змогли через три роки. Команди знову потрапили в одну групу разом із Арсеналом та Лансом. В очних зустрічах із ПАО були зафіксовані домашні перемоги клубів по 2:1.

В обох зустрічах відзначився Сергій Ребров, а перемогу динамівцям у Києві приніс автогол Ангелоса Басінаса. У підсумку греки посіли останнє місце у групі, а "біло-сині" стали першими та зрештою дійшли аж до півфіналу ЛЧ.

Домашня перемога над Панатінаїкосом:

ЛІГА ЄВРОПИ 2017-2018

АЕК – Динамо 1:1

Динамо – АЕК 0:0

З четвертим грецьким клубом Динамо познайомилось аж у 2018-му. В 1/16 фіналу підопічні Хацкевича зійшлися із АЕКом і доля путівки у наступний раунд була вирішена завдяки виїзному голу.

В Афінах команди обмінялись по одному м'ячу, за "біло-синіх" відзначився Віктор Циганкова. А вже у Києві господарі відстояли необхідний для себе сухий результат.

Варто знати Аріс спробує погіршити переможну статистику Динамо у протистояннях проти грецьких клубів

ЛІГА ЄВРОПИ 2018-2019

Олімпіакос – Динамо 2:2

Динамо – Олімпіакос 1:0

Вже за рік на аналогічній стадії того ж турніру Хацкевич з командою зміг подолати ще одного представника Греції. У Піреях клуби видали результативну нічию.

Господарі забили двічі до перерви, на що Динамо відповіло голами Буяльського та Вербича. Натомість у Києві українці вирвали мінімальну перемогу завдяки іспанському новачку Франу Солю.

Як Фран Соль забив Олімпіакосу:

ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ

Отже, без врахування скасованого матчу проти Панатінаїкоса, Динамо провело 10 матчів проти грецьких опонентів. Статистика повністю на користь киян – 5 перемог, 4 нічиї та 1 поразка. Різниця голів – 16:8.

При цьому кияни кожного разу проходили опонента з Греції. Як то буде із Арісом? Побачимо 10 серпня. Перша гра пройде у Салоніках та розпочнеться о 21:15 за київським часом.