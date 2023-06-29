"Кричав, що я скидаю бомби": Сабалєнка пожалілася WTA на українського тренера

Білоруська тенісистка Аріна Сабалєнка робить з себе жертву, яку цькують через її громадянство. Друга ракетка світу не розуміє, що несе повну відповідальність за дії свого улюбленого президента.

Велика прихильниця диктатора Білорусі Алєксандра Лукашенка Аріна Сабалєнка пожалілася французьким журналістам на переслідування зі сторони українців. Тенісистка на словах виступає проти війни, але відкрито засудити агресію Росії та її союзника Білорусі не наважується.

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Нова "жертва українців"

У інтерв'ю французькому виданню L'Equipe Сабалєнка розповіла, як тренер української тенісистки Лесі Цуренко Микита Власов піддав нищівній критиці позицію білоруски. У розпачі фанатка Лукашенка побігла шукати захисту у WTA.

Якось тренер української тенісистки сказав мені: "Я радий, що ти програла". Я пішла до офісу WTA. Я плакала, як дитина, не в змозі говорити. Він біг за мною і кричав, що це я скидаю бомби. Ми не підтримуємо війни. Але чого ви чекаєте від нас? Що ми кричатимемо "ні війні"? Я пройшла через стільки всього поганого, але, на жаль, не можу про це розповісти, бо ніхто повірить білоруській дівчині. Я маю на увазі тренера Цуренка. Я пройшла через пекло,

– розповіла Сабаленка.

Очевидно, що білоруська тенісистка, яка має багато фанатів на Заході, ліпить з себе образ "жертви українців". Хотілося б запросити Сабалєнка, а також керівників WTA в Україну, щоб вони на власні очі побачили розбиті міста, спортивну інфраструктуру. Подивилися в очі людей, які постраждали від бомбардувань зі сторони Росії та Білорусі. Можливо тоді вони зрозуміли, чому сказати фразу "ні війни" недостатньо для медійної особи.

Нагадаємо, що WTA відкрила справу на тренера Лесі Цуренко. Українська тенісистка впевнена, що асоціація таким чином намагається прибрати людину, яка відкрито критикує проросійську позицію керівників WTA.