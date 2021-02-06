В Аргентині згорів автодром MotoGP: відео

На автодромі "Термас де Ріо Ондо", де проводиться гран-прі Аргентини MotoGP, у п'ятницю, 5 лютого, сталася серйозна пожежа. Вогонь знищив значну частину автодрому.

Пожежа почалася о 23 годині. Спочатку на автодромі намагалися впоратися з ним самотужки, а потім запросили допомоги в довколишніх містах.

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"80 відсотків будівель втрачена, поглинена вогнем", – наводить слова одного з пожежників місцеве видання La Nación.

Вогонь знищив значну частину боксів, пресцентр та VIP-зону. Під загрозою був музей, звідки евакуювали цінні боліди і мотоцикли.

Декілька найважливіших експонатів таки вдалося евакуювати. Однак значна частина залишилася у приміщенні.

Ми намагаємося відстояти музей, все інше згоріло. Хочеться просто плакати від безсилля,

– сказав один з пожежників.

Про постраждалих і причини загоряння поки не повідомляється.

Що відомо про автодром