Аргентина - Австралія: онлайн-трансляція матчу плей-офф ЧС-2022
У суботу, 3 грудня, збірні Аргентини та Австралії в особистій зустрічі визначатимуть учасника чвертьфіналу чемпіонату світу з футболу 2022 в Катарі. Слідкуйте за головними моментами поєдинку разом з нами!
У суботу, 3 грудня, на чемпіонаті світу 2022 стартує стадія плей-офф. У другій зустрічі дня зійдуться між собою національній команди Аргентини та Австралії, пише 24 канал.
До теми Мессі проти сенсації: які шанси Аргентини на вихід у чвертьфінал ЧС-2022
Аргентина почала турнір вкрай невдало, сенсаційно поступившись Саудівській Аравії (1:2). Але в подальшому справи "альбіселесте" почали налагоджуватись. Перемога над Мексикою була здобути при сірій грі в основному завдяки генію Мессі (2:0).
Однак в останньому турі команда Скалоні показала топ-гру, обігравши збірну Польщі. Рахунок 2:0 міг бути куди більше, якби не супергра від Войцеха Щенсни. Ці дві перемоги дозволили аргентинцям виграти квартет.
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Австралія ж стала однією із сенсації групової стадії. Підопічні Грема Арнольда здобули дві мінімальні перемоги в групі – над Тунісом та півфіналістом минулого Євро Данією. Також був програш французам (1:4), але і там "Соккеруз" провели непоганий перший тайм.
Збірна показала майстерність реалізації моментів та вичікування свого шансу. Завдяки цьому всьому австралійці вдруге в історії проходять у плей-офф.Матч Аргентина – Австралія розпочнеться о 21:00. Трансляція матчу буде доступна в ефірі місцевих телеканалів "Суспільного", а також на сайті "Суспільне Спорт".
Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Аргентина – Австралія для тих, хто не зможе спостерігати за перипетіями на полі наживо.