10 мільйонів за свободу Павелка: президента УАФ випустили під заставу

Голова українського футболу підозрюється у зловживанні коштами УАФ при будівництві футбольних полів. Через це суд заарештував його на два місяці.

У голови УАФ Андрія Павелка розпочались проблеми із законом. Печерський районний суд міста Києва відправив під арешт президента на два місяці.

До теми Президента Української асоціації футболу Павелка відправили під арешт

Такий самий вирок у понеділок отримав і генеральний секретар організації Юрій Запісоцький. Втім у них була можливість внести заставу у розмірі майже 10 мільйонів гривень (точніше, 9 мільйонів 880 тисяч гривень).

Стало відомо, що Павелко скористався такою можливістю. Про це повідомив юрист УАФ Денис Бугай, який розповів основні деталі судового засідання.

"Сьогодні було засідання Печерського суду. На жаль, суд не прислухався до наших аргументів і ухвалив рішення про арешт із можливістю внесення застави. Заставу вже сплачено. Її сплачено УАФ. Наразі завершуються юридичні процедури щодо підтвердження платежу. І сподіваємося, що невдовзі Павелко з'явиться в офісі УАФ та продовжить виконання своїх обов'язків.

Слідство заявляє, що є заволодіння коштами УАФ. Це не правда. Кошти, про які йдеться, – це була виплата за послуги, які надавав УАФ відомий футбольний суддя П'єрлуїджі Колліна. Вони мали всі ці докази, але ці докази суду не передали, а сховали. Це кримінальне провадження більше трьох років розслідувалося НАБУ. Офіс генерального прокурора дійшов висновку рік тому, що якихось ознак злочину з боку Павелка немає,

– говорить Бугай.

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Що відомо про арешт Павелка: