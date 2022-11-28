Поєдинок другої за силою ліги Туреччини достроково закінчився у першому таймі. Матч був призупинений через жахливий момент біля гостьової трибуни. Хтось із фанатів гостей жбурнув фаєр у голову іншому уболівальнику та до крові розбив голову.

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Турецькі фанати зірвали матч

Постраждалого, який був увесь у крові, медики забрали до швидкої та відправили у лікарню. Під час цього голкіпер Алтая Озан Еврім теж став жертвою запальних уболівальників. Один із них прорвався на футбольне поле та кутовим прапорцем сильно декілька разів вдарив по голові воротаря господарів.

Клубні лікарі були змушені надавати допомогу Евріму. Забирати порушника взялись футболісти та правоохоронці. Через таку поведінку фанатів арбітр матчу сигналізував усім пройти у підтрибунне приміщення, а сам поєдинок був достроково закінчений.

Команди навіть не відіграли й одного тайму.

Відео скандального інциденту

Інтриги цьому поєдинку додавав той факт, що обидві команди "дихають у спину" одна одній у турнірній таблиці. Гезтепе поступається Алтаю лише одним балом – 17 проти 18-ти у суперника. Відповідно 13-та та 11-та позиції.