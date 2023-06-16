Нарешті його упакували, – ексфутболіст збірної України позитивно відреагував на арешт Павелка

Колишній футболіст збірної України Євген Левченко став одним із перших, хто відреагував на арешт Андрія Павелка. Він назвав це першим кроком до боротьби з корупцією в українському футболі.

16 червня Шевченківський районний суд Львова змінив запобіжний захід Андрію Павелку. Тепер за очільника УАФ не можуть внести заставу, а найближчі 60 днів він проведе у СІЗО (до 14 серпня включно).

До теми 10-мільйонну заставу за Павелка перерахують на користь України

Левченко: Перший крок до боротьби з корупцією в українському футболі

Павелко неабияк здивувався такому рішенню львівського суду та першим ділом висловив своє здивування своєму адвокату. Президент УАФ вже навіть відреагував на таке рішення суду.

Нагадаємо, що суд змінив запобіжний захід у справі щодо розкрадання коштів, які повинні були піти на будівництво підприємства з виготовлення штучної трави для футбольних полів. Однак ці кошти пішли у кишені Павелка та генсека УАФ Юрія Запісоцького.

У футбольній спільноті України доволі позитивно відреагували на таку зміну запобіжного заходу. Одним із таким, хто підтримав рішення суду, став колишній півзахисник збірної України Євген Левченко, який висловив свою думку у твітері.

Перший крок до боротьби з корупцією в українському футболі. Президент Асоціації футболу України деякий час перебуває під пильною увагою. І нарешті його упакували. 60 днів ув’язнення,

– написав Левченко.

Відзначимо, що також львівський суд зобов'язав перевести заставу, яку за Павелка внесли у листопаді 2022 року, на державні рахунки. А це майже 10 мільйонів гривень, яку за нього заплатила компанія "УАФ Маркетинг".

Інші читачів фейсбуку сайту 24 Каналу: