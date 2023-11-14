Українського арбітра відсторонили від матчів: VAR не допоміг йому у ситуації з вилученням гравця

Комітет арбітрів Української асоціації футболу вирішив тимчасово відсторонити від проведення матчів Олександра Шандора. Причиною стали його помилки у матчі, в якому він вилучив гравця.

Епізод стався в 13-у турі УПЛ в матчі між харківським Металіст 1925 та одеським Чорноморцем, який і судив Шандор. В першому таймі він на 9-й хвилині показав жовту картку Ієде нібито за симуляцію. А на 40-й хвилині – ще одне попередження гравцю Чорноморця, тим самим залишивши команду в меншості. На той час одеський клуб був попереду в рахунку. Але в другому таймі пропустив двічі та програв.

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Комітет арбітрів визнав, що Шандор помилився в цьому матчі. Це стосується першого епізоду, де нібито Ієде симулював. Симуляції тут не було, як і фолу зі сторони гравця харківського клубу.

"Арбітр у неправильний спосіб тлумачить це як симуляцію та застосовує санкцію у вигляді жовтої картки щодо згаданого вище гравця. Рішення є неправильним, але воно не може бути виправлено VAR, оскільки, згідно з протоколом VAR, ця технологія не має можливості втручатися у випадках рішень із жовтими картками", – заявили в комітеті арбітрів.

А от попередження у вигляді жовтої картки на 40-й хвилині Ієде отримав правильно. Але остільки воно стало для нього другим в цьому матчі, то він отримав червону картку та достроково покинув поле.

"Рішення правильне, але перше попередження було хибним та призвело до неправильного вилучення. Комітет арбітрів УАФ надіслав арбітру листа, наголосивши на наведеному вище, та тимчасово відсторонив його від проведення матчів", – йдеться в офіційній заяві.

В Чорноморці скептично поставилися до такого пояснення. Адже це жодним чином не вплинуло на дискваліфікацію нападника.

"На жаль, ніхто Чорноморцю тайм в рівних складах не поверне. І гру за участі важливого гравця з Рухом також", – йдеться в повідомленні клубу.

Огляд матчу Металіст 1925 – Чорноморець